Российские космонавты вручную помогли перенести шлюзовую камеру на модуль "Наука"

Присоединить ее удалось не с первой попытки

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС, вручную поспособствовали переносу шлюзовой камеры на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в рамках внекорабельной деятельности на Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса в четверг.

Шлюзовая камера, предназначенная для работы с целевыми нагрузками, была перенесена с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью манипулятора ERA, которым с борта станции управляет космонавт Андрей Федяев. Присоединить ее удалось не с первой попытки ввиду рассогласования плоскостей стыковочных агрегатов. "Заметно перекосило ее [камеру]", - описал ситуацию Дмитрий Петелин.

Для того, чтобы лучше следить за процессом, космонавты снаружи МКС заняли наблюдательные позиции вблизи точки присоединения МЛМ и шлюзовой камеры. По рекомендации специалистов с Земли Федяев перевел манипулятор ERA в режим податливости, что позволило Прокопьеву и Петелину поправить положение шлюзовой камеры и поднести ее ближе к модулю "Наука". Присоединение прошло успешно, теперь космонавтам предстоит подключить ее к МЛМ.

Выход в открытый космос проводится с целью дооснащения модуля "Наука". Работы за пределами станции проводят космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 23:01 мск в среду, ожидается, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 22 минуты.