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РИА Новости

"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

"Курганмашзавод" создал дополнительную динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Разработаны навесные комплекты динамической защиты, которые за счет контрвзрыва снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда. На каждой новой БМП предусмотрена установка крепежных элементов под их установку. При этом оборудовать комплектами новые БМП-3 несложно. Кроме того, их легко устанавливать и на уже задействованные в СВО машины", - рассказали в "Курганмашзаводе".

Там уточнили, что для установки дополнительных комплектов динамической защиты на БМП-3 в полевых условиях "разработаны инструкции, с помощью которых военные смогут дооборудовать технику в полевых условиях и тем самым повысить уровень ее защищенности".

Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и имеет мощное вооружение из 30-мм и 100-мм пушек. Такие БМП активно применяются российскими войсками в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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