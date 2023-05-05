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РИА Новости

Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"

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Учения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корабли ТОФ на учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.

На первом этапе учений сформированы две корабельные поисково-ударные группы. В одной - малые противолодочные корабли "Советская гавань" и "Кореец", в другой - "МПК-82" и "МПК-221". Каждой группе назначен свой сектор учебно-боевой работы.

"Морякам-противолодочникам активно противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки флота, которая имитировала "вражескую" субмарину. Перед подводниками стояла задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабли ТОФ. Одна группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем вертолёта морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая корабельная группа в ходе данных мероприятий применила корабельное противолодочное оружие", - говорится в сообщении.

Подводная лодка "противника" обнаружена с помощью гидроакустических комплексов и "уничтожена" минно-торпедным вооружением.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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