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ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" после ремонта возглавит Средиземноморскую эскадру

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Фрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат "Адмирал Григорович".
Источник изображения: Александр Карпушкин/ ТАСС

По информации источника, близкого к ВМФ РФ, Турция одинаково относится к кораблям всех стран, запрещая им проход через Черноморские проливы в условиях конфликта на Украине

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" после планового ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" вновь возглавит Средиземноморскую эскадру России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.

"После ремонта "Адмирал Григорович" примет вахту во главе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море у фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 Северного флота", - сказал он.

Собеседник агентства отдельно отметил, что Турция равноудаленно относится ко всем странам, запрещая их кораблям в условиях конфликта на Украине прохождение через Черноморские проливы. Ранее корабли Военно-морских сил стран НАТО регулярно заходили в Черное море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что после предыдущей службы в составе Средиземноморской эскадры фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе - изготовителе корабля.

29 апреля ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Горшков" после недавнего форсирования Суэцкого канала возглавил Средиземноморскую эскадру. Предполагается, что он будет находиться в Средиземном море ориентировочно два месяца с периодическими заходами в сирийский Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
1135 Буревестник
22350
NATO
СФ
ЧФ
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