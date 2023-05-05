РКК "Энергия" в 2023 году покажет устройство базового модуля РОС

При этом корпорация разместила тендер на поставку модели БМ Российской орбитальной станции в масштабе 1:5

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) планирует продемонстрировать на выставках этого года макет базового модуля (БМ) Российской орбитальной станции (РОС) с его внутренним устройством. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Да, в рамках объединенной экспозиции Роскосмоса на выставках в этом году РКК "Энергия" планирует представить макет базового модуля РОС", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, планируется ли демонстрировать макет на авиасалоне "МАКС-2023".

При этом РКК "Энергия" разместила тендер на поставку модели базового модуля Российской орбитальной станции в масштабе 1:5. Она должна быть изготовлена на основании опубликованных в открытых источниках графических и фотоматериалов и поставлена до 30 июня текущего года. Начальная цена контракта составляет 3 479 000 руб. Среди требований - максимально возможная детализация, запас прочности, устойчивость к воздействию высоких температур до +90 градусов.

"Модель БМ РОС изготавливается с вырезом размером в 1/4 - 1/2 диаметра корпуса. Внутри выреза демонстрируется внутреннее устройство моделируемого изделия и находятся фигурки космонавтов. Вырез закрыт прозрачным оргстеклом. Внутри выреза организована подсветка", - говорится в техзадании.

В настоящий момент идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом текущего года. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.