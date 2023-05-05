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bmpd.livejournal.com

Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 2 мая 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Вооруженные Силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Сергей Шойгу.

Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек.

"Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов, - сообщил Министр обороны РФ. - Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом".

Сергей Шойгу также подчеркнул, что действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения.

"Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства, приняты необходимые оперативные меры", - напомнил Министр обороны.

Кроме того, по словам главы военного ведомства, эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов.

В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска.

В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз.

В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, по мнению Министра обороны, не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов.

"В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", - завил глава военного ведомства.

* * *

Переходя к тематической повестке совещания генерал-армии Сергей Шойгу предложил обсудить ход выполнения государственного оборонного заказа Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

"Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов", - отметил Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также добавил, что по некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.

Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки.

"Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - поставил задачу глава военного ведомства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
05.05.2023 12:03
Полсушал  заявление  Пригожина  и  стало страшнова то... Что там с  армией творится? Что  делает  министр и его  многочисленная пузатая  свита? Если то что говрит Пригножин  верно, то где  армия , которая  должна  воевать и без ЧВК? А если ЧВК выйдет и все  что так  тяжко отвоевывали в Бахмуте  быстро сдадут и это  будет тот  самый  контрнаступ? Таки  где  снаряды , которые  тре6ует так  громко Пригожин? Или  подковерные  войны важнее  жизней  бойцов и  Шойгу  опять хочет заняться  парадами и играми? Так  игры  закончились! Парадов  никто не  боится! И что  делает  верховный, он же  гарант  ?
-1
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