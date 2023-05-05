Дополнительная военная помощь Украине со стороны США

Министерство обороны США 3 мая 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 300 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 35,7 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 38,6 млрд долл.

Военнослужащие вооруженных сил Украины при помощи танка Т-64БВ вытаскивают увязшую в грязи американскую 155-мм/39 буксируемую гаубицу М777, март 2023 года (с) социальные сети

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 37-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм гаубицы (впервые не указывается точное количество);

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- миномётные выстрелы калибров 120, 81 и 60 мм;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- 70-мм неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70;

- ручные противотанковые гранатомёты АТ4 и Carl-Gustaf;

- подрывное имущество для разграждения;

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- тягачи и трейлеры для транспортировки тяжелой техники;

- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники;

- запасные части и другое полевое имущество.