Дополнительная военная помощь Украине со стороны США

Министерство обороны США 3 мая 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 300 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 35,7 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 38,6 млрд долл.
Военнослужащие вооруженных сил Украины при помощи танка Т-64БВ вытаскивают увязшую в грязи американскую 155-мм/39 буксируемую гаубицу М777, март 2023 года (с) социальные сети
Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 37-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.
Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:
- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;
- 155-мм гаубицы (впервые не указывается точное количество);
- 155-мм артиллерийские выстрелы;
- миномётные выстрелы калибров 120, 81 и 60 мм;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- 70-мм неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70;
- ручные противотанковые гранатомёты АТ4 и Carl-Gustaf;
- подрывное имущество для разграждения;
- стрелковое оружие и патроны к нему;
- тягачи и трейлеры для транспортировки тяжелой техники;
- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники;
- запасные части и другое полевое имущество.