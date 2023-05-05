dikGAZETE: ЕС должен отказаться от премии мира из-за разжигания им войны против России

В 2012 году Евросоюзу присудили Нобелевскую премию мира. Он должен отказаться от награды, пишет dikGAZETE. Ее нельзя оставлять у тех, кто поддерживает нацистов на Украине. Возможно, у нобелевского комитета новый критерий, и премию дают тому, кто выступает против России? — спрашивает автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

Нобелевская премия мира, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, ежегодно присуждается лицу, лицам или организациям, которые вносят наиболее существенный вклад в братство наций и народов, сокращение вооружений и снижение численности армий, проведение мирных конгрессов.

Лауреатов Нобелевской премии мира определяет Норвежский нобелевский комитет в Осло. В 2012 году эта одна из самых престижных наград мира был присуждена Евросоюзу.

Турбьёрн Ягланд (Thorbjoern Jagland), занимавший в то время пост председателя Норвежского нобелевского комитета, заявил, что ЕС удостоился премии за то, что на протяжении 60 лет вносил вклад в защиту прав человека, продвижение мира и демократии в Европе.

Главу комитета также критиковали за то, что он присудил Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Бараку Обаме (Barack Obama), в то время как он еще ничего не сделал, так как только пришел к власти.

Другим спорным решением стало присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу в кризисный период, поскольку тогда в США разразился социально-экономический кризис.

После этих споров Ягланд покинул пост главы комитета в 2015 году. Но оставим в стороне дискуссии внутри нобелевского комитета и вернемся к основной теме.

2023-й год.

Россия продолжает специальную военную операцию против неонацистского киевского режима. Основание России — давление на жителей Донбасса со стороны киевского режима и убийство мирных жителей во время гражданской войны. А также тот факт, что НАТО, поддерживаемая ЕС, через Украину приближается к границам России и угрожает безопасности РФ.

Эти основания, разумеется, справедливы с точки зрения России.

Между тем киевский режим стал контролироваться Атлантикой после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота. Новые прозападные украинские администрации нарушали основные права меньшинств на Украине, совершали военные атаки непосредственно на мирных жителей Донбасса.

В частности, на территории Украины были собраны неонацистские формирования из Европы, при этом было обеспечено их взаимодействие с неонацистскими группировками в стране.

В итоге на Украине сформировался неонацистский фронт, а в результате проникновения фашистских структур среди украинского населения были запущены националистические движения.

В то время как киевский режим делал все это, во главе этого проекта, разумеется, стояли непосредственно США и Евросоюз.

Еще до специальной военной операции как США, так и ЕС накопили запасы оружия на Украине, направили в эту страну группы частных наемников.

А с началом российской спецоперации из стран ЕС фашистскому режиму в Киеве было отправлено огромное количество техники, в том числе тяжелого оружия. От этих вооружений на Украине, прежде всего в Донбассе, погибло бесчисленное количество мирных жителей.

Евросоюз получил Нобелевскую премию мира в 2012 году, но выполнил ли он такие задачи, как «братство наций и народов», «сокращение вооружений и снижение численности армий», «проведение мирных конгрессов»?

Нет!

Евросоюз внес раздор в единство украинского народа, накачал Украину оружием для еще большего количества жертв среди гражданского населения, предпочел военные конгрессы вместо мирных.

Евросоюз, делающий все, что не соответствует требованиям Нобелевской премии мира, либо должен вернуть эту награду, либо нобелевский комитет должен забрать ее обратно.

Лауреаты Нобелевской премии мира являются предметом споров в последнее время.

Награду с легкостью стали получать лица, выступающие против китайской правящей администрации, журналисты, противостоящие российскому политическому руководству, институты, которые являются сторонами войны, а не мира.

Действительно ли, для того чтобы получить эту награду, нужно быть против России и Китая?

Нужно быть на стороне войны?

Отныне Нобелевская премия мира утрачивает свое качество.

Становится наградой, которую западные страны используют для прикрытия своих преступлений. Поэтому обладатели наград, присужденные в прошлые периоды, должны пройти повторную проверку.

Если награжденные лица или организации по-прежнему отвечают требованиям полученной награды, то премии, конечно, должны остаться у них. Но в противном случае награды должны быть изъяты.

Если этого не сделать, то легитимность Нобелевской премии мира будет поставлена под сомнение и эта награда утратит всякий престиж в мире.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)