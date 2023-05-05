Европе рассказали, кто займет ее место в многополярном мире

SCMP: глобальный Юг не даст Европе стать "третьим полюсом" в многополярном мире

Европа не сможет стать "третьим полюсом" в формирующемся многополярном мире, ее место займет глобальный Юг, пишет SCMP. Новое движение неприсоединения не выработает последовательную политику, но сопротивляться давлению Запада оно сможет.

Украинский конфликт и новая холодная война против Китая ускорили процесс возрождения движения неприсоединения, объединяющего развивающиеся страны

Янис Варуфакис (Yanis Varoufakis) немного опоздал. В своей вступительной речи, которую он произнес на Кубе в начале этого года, бывший министр финансов Греции призвал страны глобального Юга создать новое движение неприсоединения в условиях зарождающегося многополярного мира.

Однако опосредованная война Запада против России на Украине и его новая холодная война против Китая уже существенно ускорили процесс формирования этого нового или, точнее, возобновленного движения неприсоединения, объединяющего развивающиеся страны. Пока высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе – а также прислуживающая им пресса – все еще полагают, что их заявления действительно имеют вес или по крайней мере отражают позицию "хорошей" части мира в ее противостоянии дурной пропаганде стран-изгоев, другие страны явно рассматривают происходящее совершенно иначе.

У развивающихся стран, многие из которых за последние десятилетия сумели нарастить значительные экономические ресурсы и политическое влияние на мировой арене, есть собственные интересы, которые им нужно защищать, собственные ценности, которые необходимо поддерживать, и нарративы, которые им нужно транслировать. Они выбирают собственные пути и открыто выражают свое мнение. Запад больше не может диктовать условия глобальных конфликтов и противостояний. Об этом свидетельствует тот факт, что западные политики, такие как Эммануэль Макрон и Камала Харрис, встретили довольно резкий отпор со стороны лидеров нескольких африканских стран в ходе их визитов на этот континент.

Макрон ошибается. Европа не сможет стать "третьим полюсом" в формирующемся многополярном мире. Украинский конфликт сделал Европу еще более зависимой от Соединенных Штатов, как в экономическом, так и в военном отношении. Скорее, "третьим полюсом" станет глобальный Юг. И ничто не демонстрирует это настолько ясно, как реакции глобального Юга на украинский конфликт и начинающуюся холодную войну Запада с Китаем.

В начале марта прошлого года на экстренной сессии Генассамблеи ООН 141 страна подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждавшую действия России в отношении Украины, 35 воздержались и только пять проголосовали против.

Запад победоносно провозгласил не только о своем внутреннем единстве, но и о единстве всего мира против России. Однако позже в том же месяце – и тоже на сессии Генассамблеи ООН – 52 государства, практически все из которых относятся к глобальному Югу, отказались поддержать антироссийские санкции Запада. Еще через месяц 82 страны отказались присоединиться к усилиям Запада, направленным на то, чтобы изгнать Россию из Совета по правам человека при ООН.

Проще говоря, первое голосование на заседании Генассамблеи ООН было всего лишь политическим театром, своего рода моралите, которое во многом обусловил шок, охвативший страны в связи с действиями России на Украине. А вот два других голосования представляли собой прагматичную политику в действии.

Страны глобального Юга вспомнили, что совсем недавно западные государства беззастенчиво запасались вакцинами против COVID-19 благодаря механизмам созданной ими системы распределения, которую многие называли "глобальным апартеидом". Они также вспомнили о жертвах вторжений и произвольных санкций, которые различные страны НАТО долгое время вводили с полной безнаказанностью, что является прямым нарушением норм международного права.

Возможно, Запад и ввел беспрецедентные санкции в попытке обрушить российскую экономику и путинский режим, но остальной мир не видит ничего плохого в том, чтобы продолжать вести дела с русскими. Запад может распространять эти санкции на страны, которые не захотят ему подыгрывать. В Соединенных Штатах уже действует закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Но сейчас будет крайне неразумным вступать в противостояние со "странами-наблюдателями", потому что это лишь подтолкнет больше государств к тому, чтобы объединиться с целью сопротивления и обеспечения коллективной безопасности.

"Мы не считаем, что [дела Украины] нас касаются", – заявил президент Мексики Андре Мануэль Лопес Обрадор.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар весьма доходчиво выразил суть общего недовольства стран глобального Юга и причины, по которым они отказались поддержать Запад в его попытках изолировать Россию. "Проблемы Европы – это проблемы всего мира, но проблемы всего мира – это не проблемы для Европы", – сказал он.

Однажды мне пришлось написать целую колонку, чтобы разъяснить точку зрения "не-Запада", но Джайшанкару удалось сформулировать ее всего в одном предложении. Безупречная элегантность, разоблачившая высокомерие Запада.

Если коллективный Запад не в состоянии уничтожить Россию, ему стоит выбросить из головы мысли о том, чтобы обрушить Китай с его гораздо более крупной и сложной экономикой, которая уже успела стать неотъемлемой частью глобальной экономики.

Во время своего недавнего визита в Оттаву Альберт Парк (Albert Park), главный экономист Азиатского банка развития, выступил с довольно мягким предупреждением.

"Очень хорошо, что Канада развивает тесные связи со всеми странами [Азиатско-Тихоокеанского] региона, – сказал он. – Потому что многие лидеры в Азии не хотят выбирать чью-либо сторону".

Он имел в виду, что Канада теперь сделала свой поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону элементом своей официальной внешней политики, в которой, однако, до сих пор четко не определены экономический, дипломатический и военный компоненты.

Парк отметил, что Канада могла бы помочь в удовлетворении огромных потребностей региона в инфраструктуре, однако было бы глупо пытаться вбить клин между государствами региона и Китаем. И Парк мог бы сказать то же самое всем западным странам теперь, когда Вашингтон пытается наступать на Пекин.

Страны АСЕАН много раз говорили об этом, но разве Запад с его высокомерием и претензией на благородство и великодушие способен их услышать?

Даже Филиппины под руководством президента Фердинанда Маркоса (Ferdinand Marcos), которые, казалось бы, склоняются на сторону Соединенных Штатов, уже ясно дали понять, что расположенные на их территории новые американские базы нельзя будет использовать для участия в возможном конфликте из-за Тайваня. Несомненно, это была попытка смягчить гнев Пекина, который был крайне недоволен такими новыми военными договоренностями.

Новое движение неприсоединения неизбежно будет страдать от такого же отсутствия единства, от которого страдало прежнее, потому что этих стран слишком много, чтобы они могли выработать последовательную политику и предпринимать коллективные действия, как это делает Евросоюз. Однако на этот раз они будут гораздо эффективнее отвергать и сопротивляться требованиям и давлению Запада, потому что с момента окончания холодной войны многие из них стали гораздо сильнее и влиятельнее.

И в какой-то момент, несмотря на его высокомерие и близорукость, Западу придется осознать, что, хотя они могут объединиться против Китая, глобальный Юг больше не станет подыгрывать.

Автор статьи: Алекс Ло (Alex Lo)