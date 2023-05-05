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Украинская пограничная служба вооружается поставленными из Хорватии буксируемыми реактивными системами залпового огня RАК-12.

Как отмечает "РГ: русское оружие", подчиняющихся киевскому марионеточному режиму пограничников давно относят к обычным вооруженным формированиям, которые воюют наравне с другими и устраивают различные провокации и террористические акты.

Что касается этих 128-мм РСЗО RAK-12, то они являются версией созданных еще 60 лет назад установок M-63 Пламен, поступавших в части Югославской Народной Армии. Первоначальный вариант монтировался на шасси трехосных автомобилей и имел тридцать две направляющие.

Хорватские инженеры предельно облегчили конструкцию, которая без ракет весит всего лишь 570 кг (боевая масса - 850 кг) и может буксироваться даже джипами.

Для запуска боеприпасов массой 23,1 кг (из которых на осколочно-фугасную боевую часть приходится 7,5 кг) служат двенадцать труб. Максимальная дальность стрельбы - 8600 метров, а минимальная - 800 метров.

RАК-12 поставлялись на Ближний Восток и были замечены у различных экстремистских группировок, воевавших против законных властей и вооруженных сил Сирии. Сейчас их перебросили в очередную разогретую Западом горячую точку.

Ранее сообщалось, что Хорватия передала ВСУ 130-мм пушки советского производства М-46, также информировали об отправке четырнадцати военно - транспортных вертолетов Ми-8.