Войти
Вестник Мордовии

Для провокаций на границах на Украину из Хорватии доставлены РСЗО RАК-12

396
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Украинская пограничная служба вооружается поставленными из Хорватии буксируемыми реактивными системами залпового огня RАК-12.

Как отмечает "РГ: русское оружие", подчиняющихся киевскому марионеточному режиму пограничников давно относят к обычным вооруженным формированиям, которые воюют наравне с другими и устраивают различные провокации и террористические акты.

Что касается этих 128-мм РСЗО RAK-12, то они являются версией созданных еще 60 лет назад установок M-63 Пламен, поступавших в части Югославской Народной Армии. Первоначальный вариант монтировался на шасси трехосных автомобилей и имел тридцать две направляющие.

Хорватские инженеры предельно облегчили конструкцию, которая без ракет весит всего лишь 570 кг (боевая масса - 850 кг) и может буксироваться даже джипами.

Для запуска боеприпасов массой 23,1 кг (из которых на осколочно-фугасную боевую часть приходится 7,5 кг) служат двенадцать труб. Максимальная дальность стрельбы - 8600 метров, а минимальная - 800 метров.

RАК-12 поставлялись на Ближний Восток и были замечены у различных экстремистских группировок, воевавших против законных властей и вооруженных сил Сирии. Сейчас их перебросили в очередную разогретую Западом горячую точку.

Ранее сообщалось, что Хорватия передала ВСУ 130-мм пушки советского производства М-46, также информировали об отправке четырнадцати военно - транспортных вертолетов Ми-8.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Украина
Хорватия
Югославия
Продукция
M-46
Ми-8
Система поражения "Ратник"
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
17.07.2017
Даже муха не пролетит
06.07.2017
Белград между гордостью и кормушкой
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
01.11.2008
Ливийский пирог
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:29
  • 48871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского