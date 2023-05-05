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Эстония закупает израильские барражирующие боеприпасы

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Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) сообщил, что 2 мая 2023 года подписал соглашение с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку "большого количества" "передовых малозаметных барражирующих боеприпасов большой дальности". Заявлено, что это "одна из самых дорогих закупок в сфере обороны, которую когда-либо делала Эстония". Подписание контракта подтверждено и в пресс-релизе самой IAI.

Церемония подписания Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK) соглашения с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку барражирующих боеприпасов. На заднем плане представлен барражирующий боеприпас IAI Mini-Harpy. 02.05.2023 (с) IAI

В заявлении RKIK говорится, что "основная цель закупки малозаметных барражирующих боеприпасов состоит в том, чтобы повысить способность Эстонии к высокоточным атакам на дальних дистанциях. В совокупности с артиллерийскими боеприпасами увеличенной дальности, противокорабельными ракетами и реактивными системами залпового огня, у Эстонии в ближайшем будущем будет несколько различных возможностей для воздействия на противника с больших расстояний".

"Малозаметное оружие воздушного нападения является важным дополнением к развитию обороноспособности Эстонии. Важность огня с закрытых позиций невозможно переоценить, потому что Россия нанесла большую часть разрушений на Украине огневыми ударами с закрытых позиций. Введение новой способности позволит атаковать противника с большего расстояния. Поэтому огонь с закрытых позиций становится более эшелонированным и гибким, увеличивая дальность стрельбы, а это значит, что силы обороны [Эстонии] смогут поразить противника в самое больное место", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Заявлено, что поставка барражирующих боеприпасов IAI вооруженным силам Эстонии должна быть произведена в 2024-2025 годах. Официально параметры и объем контракта не сообщаются, как и типы закупаемых барражирующих боеприпасов, однако пресс-релиз RKIK сопровождается фотографией барражирующего боеприпаса IAI Mini-Harpy, а пресс-релиз IAI - фотографиями баррпжирующих боеприпасов Mini-Harpy и Harop. Эстонские СМИ сообщают, что сумма контракта составляет более 100 млн евро.

Барражирующий боеприпас IAI Harop широко известен, производится с 2005 года, поставлялся в целый ряд стран и в том числе активно применялся Азербайджаном во Второй Карабахской войне осенью 2020 года. Он имеет взлетную массу 135 кг, массу боевой части 16 или 23 кг и оснащен поршневым двигателем с толкающим воздушным винтом в хвосте и командной оптико-электронной системой наведения. Радиус действия Harop по условиям управления до 200 км, предельная дальность полета до 1000 км, продолжительность полета до 9 часов, маскимальная скорость до 420 км/ч, потолок до 5000 м. Запуск производится из транспортно-пускового контейнера, размещаемого на наземном или морском транспортном средстве.

Барражирующий боеприпас IAI Mini-Harpy был впервые был представлен в феврале 2019 года на выставке Aero India 2019 в Бангалоре (Индия), однако Эстония стала первым известным его заказчиком. Mini-Harpy предназначен в первую очередь для поражения средств ПВО и имеет комбинированную пассивную радиолокационную и командную оптико-электронную системы наведения. Согласно данным IAI, боеприпас имеет взлетную массу 40 кг, массу боевой части 8 кг и оснащен поворотным крылом и электрическим двигателем с толкающим воздушным винтом в хвосте. Радиус действия по условиям управления до 100 км, продолжительность полета до двух часов, потолок до 1500 м, крейсерская скорость 100-160 км/ч, максимальная скорость до 370 км/ч. Запуск производится из транспортно-пускового контейнера, размещаемого на наземном или морском транспортном средстве.

Барражирующий боеприпас IAI Mini-Harpy, представленный на церемонии подписания Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK) соглашения с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку барражирующих боеприпасов. 02.05.2023 (с) RKIK

Запуск барражирующего боеприпаса IAI Harop - фотография из пресс-релиза израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) о заключении соглашения на поставку барражирующих боеприпасов с Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK) (с) IAI

Рекламный видеоролик барражирующего боеприпаса IAI Mini-Harpy (с) IAI :

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Индия
Россия
Украина
Эстония
Компании
IAI
Проекты
2020-й год
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