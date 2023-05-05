Белый дом: помощь США доказывает, что утечка в Пентагоне не осложнила отношения с Украиной

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США "четко давали понять, что будут поддерживать Украину, пока она защищает свою территорию"

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Дальнейшее выделение США военной помощи Украине свидетельствует о том, что утечка секретных документов Пентагона не оказала негативного влияния на отношения Вашингтона и Киева. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы четко давали понять, что будем поддерживать Украину, пока она защищает свою территорию <...>. Так будет продолжаться и дальше", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, беспокоит ли Белый дом возможное осложнение отношений между двумя странами ввиду утечки информации.

"На данный момент я могу сказать вам то же, что мы говорили уже много раз. Мы обсуждаем ситуацию с союзниками и партнерами. Я уточню, когда в последний раз мы связывались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", - прокомментировала Жан-Пьер недавнее заявление Зеленского о том, что Киев не получал информацию от Белого дома или Пентагона об утечках секретных документов. В интервью газете The Washington Post он также указал на то, что утечка документов невыгодна как для Украины, так и для "репутации Соединенных Штатов".

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были с начала года опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. По подозрению в публикации секретных документов 13 апреля был арестован рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра.

Власти США объявили в среду о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $300 млн. В частности, в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы.