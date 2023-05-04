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ТАСС

В США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

В него войдут в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS и гаубицам

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. США объявят в среду об очередном пакете военной помощи для Украины, в который войдут в том числе боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточнив масштабы поддержки.

"Сегодня мы объявим, что администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента] Камалы Харрис выделяет новый пакет военной помощи для Украины. <...> Пакет, о котором позднее сегодня объявят Госдепартамент и министерство обороны, включает боеприпасы для предоставленных нами HIMARS, которые Украина эффективно использует, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц, артиллерийские, минометные снаряды и средства противотанковой обороны", - сказала она.

Как уточнила Жан-Пьер, это будет 37-е обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. "Это результат напряженной работы американского правительства в течение последних нескольких месяцев, направленной на то, чтобы удовлетворить требования Украины накануне ее запланированного наступления и гарантировать, что у нее есть оружие", - добавила пресс-секретарь. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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