Войти
Lenta.ru

«Слоновья прогулка» 40 истребителей F-16 попала на фото и видео

391
0
-1
F-16 и MQ-9
Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Холломан в штате Нью-Мексико провели «слоновью прогулку» 40 истребителей F-16 и 9 беспилотников MQ-9.
Источник изображения: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Холломан в штате Нью-Мексико провели «слоновью прогулку» 40 истребителей F-16 и 9 беспилотников MQ-9. Об этом пишет The Drive.

Издание обратило внимание на попавшие в сеть фотографии, сделанные с борта находящегося в воздухе MQ-9. На снимках можно заметить 49 летательных аппаратов, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Кроме снимков, издание опубликовало видео упражнения.



The Drive уверяет, что «слоновья прогулка» демонстрирует высокий уровень готовности, военную мощь и соответствующий уровень навыков личного состава ВВС США.

Издание отмечает, что использование в подобном упражнении беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов в настоящее время является уникальным явлением. В публикации соответствующая демонстрация возможностей ВВС США называется проблеском того, что может происходить в недалеком будущем.


Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Холломан в штате Нью-Мексико провели «слоновью прогулку» 40 истребителей F-16 и 9 беспилотников MQ-9.
Источник: U.S. Air Force

В марте 2022 года Министерство национальной обороны Республики Корея показало «слоновью прогулку» 28 истребителей пятого поколения F-35A.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Южная Корея
Продукция
F-16
F-35A
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
12.04.2017
Потрепанный легион
09.11.2016
Небо в алмазах
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
01.07.2009
Новинки парижского салона
19.07.2007
НАШ ВЫЛЕТ БЕЗ ПИЛОТА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. В ЛЕ БУРЖЕ БЫЛИ ПОКАЗАНЫ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:29
  • 48871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского