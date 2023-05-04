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ТАСС

Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза РФ, украинский президент "не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Атака киевских беспилотников на Кремль не оставила для России вариантов кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского "и его клики". Такое мнение высказал в среду в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя действия Киева, политик написал: '"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов кроме физического устранения Зеленского и его клики".

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Медведева, "не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции". "Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница" - добавил зампред СБ РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
04.05.2023 09:12
Да, да. Устраните его! Кого..??

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