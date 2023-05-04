Войти
Военное обозрение

«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине

441
1
0

После начала проведения спецоперации на Украине в незалежную хлынул поток боевых систем с Запада. Существенным вкладом в дело оснащения ВСУ стали массовые поставки САУ CAESAR французского происхождения. Последней страной, передавшей их киевскому режиму, стала Дания. 28 апреля в военном ведомстве незалежной заявили, что подаренные Копенгагеном САУ доставлены в полном объёме и уже развернуты в полевых условиях.

Речь идёт о 19 самоходных гаубицах, которые Дания пообещала поставить ВСУ 19 января 2023 года. Это весь парк CAESAR, закупленных Копенгагеном у французского производителя, изначально для собственных нужд. Как отмечается в издании Air & Cosmos, теперь число CAESAR в рядах ВСУ достигло 48 единиц:

Фактически Украина находится на втором месте по числу боеспособных артустановок CAESAR после Саудовской Аравии, имеющей 80 единиц

[на балансе французской армии числится 58 систем, часть из которых, судя по этой статистике, нуждается в ремонте].

В отличие от прежних поставок САУ, имевших модификацию 6х6, датские самоходки относятся к версии 8х8, являясь более габаритной и тяжёлой итерацией. Они отличаются массой – 18 и 32 тонны соответственно, боезапасом – 18 и 36 выстрелов и максимальной скоростью – 80 и 90 км/ч, обладая при этом одинаковым орудием 155-мм калибра, дальностью стрельбы свыше 50 км при использовании реактивных снарядов и тем же экипажем из 5 чел.

Как отмечается в издании, кроме высокой точности стрельбы CAESAR обладает внушительной манёвренностью:

Броня CAESAR 6x6 уступает защите, которой обладают тяжёлые САУ PzH2000 или M109, но небольшой вес системы позволяет ей занять позицию, произвести шесть выстрелов и отойти менее чем за две минуты. В связи с этим русские артиллерийские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь, потому что CAESAR уже находится в движении. Аналогичную манёвренность имеет CAESAR 8x8, будучи при этом снаряжённым хорошей защитой.

Несмотря на такую хвалебную оценку, модификация 8х8 оказалась проблемным проектом, имеющим многочисленные технические недостатки. Поэтому Дания, став первым заказчиком данной версии, поспешила распрощаться с этой системой, заменив её на израильскую 120-мм САУ ATMOS (закуплено 19 ед.).

Сложно обойти вниманием и явное игнорирование французским обозревателем фактов поражения CAESAR российскими войсками, запечатленными на видео, - как с применением БПЛА «Ланцет», так и огнём артиллерии. Поэтому реальное количество самоходок данного типа на вооружении ВСУ не соответствует числу переданных систем и соответственно ниже заявленного.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
ATMOS-2000
CAESAR САУ
M109
PzH 2000
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.02.2023
Стандарты НАТО соблюдают в головах
20.01.2023
Британия и страны НАТО рассказали о новом "беспрецедентном пакете" военной помощи Украине
22.08.2022
Германия поставит Украине дальнобойные управляемые снаряды Vulcano
10.04.2015
Минобороны Дании определило финалистов тендера на поставку 155-мм САУ
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
1 комментарий
№1
04.05.2023 11:13
Цитата
небольшой вес системы позволяет ей занять позицию, произвести шесть выстрелов и отойти менее чем за две минуты. В связи с этим русские артиллерийские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь, потому что CAESAR уже находится в движении.
Я не понимаю, почему данные с контрбатарейных РЛС не передают немедленно собственной артиллерии? Орудиям с автоматизированным наведением понадобились бы секунды, чтобы открыть ответный огонь. Две минуты – огромный срок.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 11:51
  • 48786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 11:40
  • 4
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 11:13
  • 1
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 04.05 10:58
  • 1
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 04.05 10:32
  • 2
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского
  • 04.05 09:12
  • 1
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 09:05
  • 1
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
  • 03.05 18:24
  • 3
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 03.05 15:17
  • 62
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.05 11:03
  • 2450
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 10:36
  • 1
Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям