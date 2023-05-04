«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине

После начала проведения спецоперации на Украине в незалежную хлынул поток боевых систем с Запада. Существенным вкладом в дело оснащения ВСУ стали массовые поставки САУ CAESAR французского происхождения. Последней страной, передавшей их киевскому режиму, стала Дания. 28 апреля в военном ведомстве незалежной заявили, что подаренные Копенгагеном САУ доставлены в полном объёме и уже развернуты в полевых условиях.
Речь идёт о 19 самоходных гаубицах, которые Дания пообещала поставить ВСУ 19 января 2023 года. Это весь парк CAESAR, закупленных Копенгагеном у французского производителя, изначально для собственных нужд. Как отмечается в издании Air & Cosmos, теперь число CAESAR в рядах ВСУ достигло 48 единиц:
[на балансе французской армии числится 58 систем, часть из которых, судя по этой статистике, нуждается в ремонте].
В отличие от прежних поставок САУ, имевших модификацию 6х6, датские самоходки относятся к версии 8х8, являясь более габаритной и тяжёлой итерацией. Они отличаются массой – 18 и 32 тонны соответственно, боезапасом – 18 и 36 выстрелов и максимальной скоростью – 80 и 90 км/ч, обладая при этом одинаковым орудием 155-мм калибра, дальностью стрельбы свыше 50 км при использовании реактивных снарядов и тем же экипажем из 5 чел.
Как отмечается в издании, кроме высокой точности стрельбы CAESAR обладает внушительной манёвренностью:
Несмотря на такую хвалебную оценку, модификация 8х8 оказалась проблемным проектом, имеющим многочисленные технические недостатки. Поэтому Дания, став первым заказчиком данной версии, поспешила распрощаться с этой системой, заменив её на израильскую 120-мм САУ ATMOS (закуплено 19 ед.).
Сложно обойти вниманием и явное игнорирование французским обозревателем фактов поражения CAESAR российскими войсками, запечатленными на видео, - как с применением БПЛА «Ланцет», так и огнём артиллерии. Поэтому реальное количество самоходок данного типа на вооружении ВСУ не соответствует числу переданных систем и соответственно ниже заявленного.