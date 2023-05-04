Войти
ТАСС

Захарова заявила, что КНР занимает непредвзятую позицию по кризису на Украине

291
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

По словам дипломата, Пекин разбирается в причинах и сути происходящего

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Китай занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, разбирается в причинах происходящего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Пекина о создании делегации по урегулированию конфликта.

"Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего", - сказала она в ответе на соответствующий вопрос СМИ, распространенном в среду.

По ее словам, все, кто предлагает посредничество в решении украинского кризиса, должны понимать, что "Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента и плацдарма вооруженной борьбы".

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ отметила, что Москве хорошо известен бывший посол Китая в России Ли Хуэй, который возглавит соответствующую делегацию. "Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. За большой личный вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая в 2019 году президент России Владимир Путин наградил господина Ли Хуэя орденом Дружбы", - добавила она, заявив, что Россия высоко ценит готовность Пекина внести вклад в дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала специальной военной операции РФ телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
19.08.2022
Россия готова взять Белоруссию под свой ядерный зонтик. Это сигнал для НАТО
16.08.2022
Киссинджер: США находятся на грани войны с Россией и Китаем
11.08.2022
Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ
15.06.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): НАТО распаляет Путина своими военными играми
24.06.2020
Будет прием: Москва ждет зарубежных гостей на парад Победы
02.11.2016
Третья мировая может начаться в Прибалтике (Atlantico, Франция)
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 11:51
  • 48786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 11:40
  • 4
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 11:13
  • 1
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 04.05 10:58
  • 1
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 04.05 10:32
  • 2
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского
  • 04.05 09:12
  • 1
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 09:05
  • 1
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
  • 03.05 18:24
  • 3
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 03.05 15:17
  • 62
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.05 11:03
  • 2450
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 10:36
  • 1
Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям