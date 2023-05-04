Захарова заявила, что КНР занимает непредвзятую позицию по кризису на Украине

По словам дипломата, Пекин разбирается в причинах и сути происходящего

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Китай занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, разбирается в причинах происходящего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Пекина о создании делегации по урегулированию конфликта.

"Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего", - сказала она в ответе на соответствующий вопрос СМИ, распространенном в среду.

По ее словам, все, кто предлагает посредничество в решении украинского кризиса, должны понимать, что "Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента и плацдарма вооруженной борьбы".

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ отметила, что Москве хорошо известен бывший посол Китая в России Ли Хуэй, который возглавит соответствующую делегацию. "Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. За большой личный вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая в 2019 году президент России Владимир Путин наградил господина Ли Хуэя орденом Дружбы", - добавила она, заявив, что Россия высоко ценит готовность Пекина внести вклад в дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала специальной военной операции РФ телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй.