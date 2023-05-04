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ТАСС

Блинкен заявил о неготовности России к переговорам по Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам госсекретаря США, урегулирование кризиса на Украине должно начаться с принятия такого решения российским президентом

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Россия в настоящее время не готова вести переговоры о мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

"Как правило, если страны, особенно обладающие значительным влиянием, такие как Китай, готовы играть позитивную роль, пытаясь обеспечить мир [на Украине], то это хорошо. Однако в фундаментальном смысле это должно начаться с того, чтобы [президент России] Владимир Путин принял такое фундаментальное решение. Мы этого пока не видели. Имеется ноль свидетельств того, что Россия готова заниматься значимой дипломатией. Наоборот, мы видим ужасающий натиск", - заявил Блинкен. Он комментировал перспективы начала мирных переговоров по Украине, в том числе с участием КНР.

В конце февраля МИД Китая опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. При этом Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

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