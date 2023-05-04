Чехия присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Глава чешского МИД Ян Липавский ранее выразил надежду на то, что присоединение его страны к соглашениям "активизирует институциональное и промышленное сотрудничество" с другими подписавшими их странами в сфере освоения космоса

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Чехия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Госдепартаментом.

Как следует из документа, "Чешская Республика присоединилась к 23 другим государствам, подписавшим "Соглашения Артемиды".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время выступления в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Вашингтоне ранее в этот же день выразил надежду на то, что присоединение его страны к соглашениям "активизирует институциональное и промышленное сотрудничество" с другими подписавшими их странами в сфере освоения космоса. Липавский полагает, что Чехия "может многое предложить" в данной области.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой несколько двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".