Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

По словам президента Украины, Киев ведет боевые действия только на своей территории

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента РФ Владимира] Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, комментируя по просьбе журналистов ночную атаку беспилотников на Кремль.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что ночью 3 мая Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.