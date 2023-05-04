Три скафандра для выхода в открытый космос по программе РФ изготовят в 2024-2025 годах

Изготовление скафандров ведется из отечественных материалов по заказу РКК "Энергия", сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Звезда" изготавливает три скафандра "Орлан-МКС" для выходов в открытый космос по российской программе, они будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС) в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г. И. Северина <…> изготавливает новую партию скафандров "Орлан" для выходов в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции. Один скафандр планируется произвести в 2024 году, еще два - в 2025 году", - отметили в госкорпорации.

В пресс-службе уточнили, что изготовление скафандров ведется из отечественных материалов по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (входит в Роскосмос). "Для продолжения эксплуатации двух скафандров "Орлан-МКС" созданы и доставляются на станцию запасные части", - добавили там.