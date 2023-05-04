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Интерфакс-АВН

Минобороны: деятельность РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер

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Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В министерстве обороны РФ заявили, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту территориальной целостности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что об этом 3 мая заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили в Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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