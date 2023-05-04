Минобороны: деятельность РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В министерстве обороны РФ заявили, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту территориальной целостности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что об этом 3 мая заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили в Минобороны РФ.