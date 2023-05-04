Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союза России и Белоруссии стали ответом на действия НАТО

352
0
0
Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам
Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам.
Источник изображения: Андрей Александров/РИА Новости

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии стали ответом на эскалацию со стороны НАТО.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал об этом 3 мая на брифинге для военных атташе дружественных стран.

"В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием. Генерал-полковник Александр Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 24", ВГТРК) Путин сообщал, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса "Искандер-М".

Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса "Искандер-М" с ядерной боевой частью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
11.02.2022
От Бреста до Владивостока
04.02.2022
Генсек НАТО сообщил о направлении Россией на учения в Белоруссию комплексов "Искандер"
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
26.12.2016
Основы несокрушимости
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 11:51
  • 48786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 11:40
  • 4
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 11:13
  • 1
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 04.05 10:58
  • 1
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 04.05 10:32
  • 2
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского
  • 04.05 09:12
  • 1
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 09:05
  • 1
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
  • 03.05 18:24
  • 3
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 03.05 15:17
  • 62
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.05 11:03
  • 2450
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 10:36
  • 1
Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям