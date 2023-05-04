Минобороны РФ: дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союза России и Белоруссии стали ответом на действия НАТО

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии стали ответом на эскалацию со стороны НАТО.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал об этом 3 мая на брифинге для военных атташе дружественных стран.

"В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием. Генерал-полковник Александр Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 24", ВГТРК) Путин сообщал, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса "Искандер-М".

Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса "Искандер-М" с ядерной боевой частью.