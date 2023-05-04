Как Россия пересядет на электромобили

Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки развития электротранспорта. Это очередной шаг по стимулированию развития электрического транспорта.

Некоторое отставание в развитии электромобилей в России было связано с определенным скепсисом относительно продвигаемой на Западе зеленой повестки, более суровым климатом (что сказывается на работе аккумуляторов) и меньшими финансовыми возможностями российских автомобильных производителей, заставлявших их осторожнее относиться к экспериментальным разработкам. Впрочем, и на Западе флагманом производства стал новый производитель – Tesla Илона Маска, а ведущие автомобильные концерны бросились за ним в погоню, только когда успех электромобилей стал очевиден.

В Россию в первую очередь стали импортироваться электромобили верхнего ценового сегмента, в котором отечественная автопромышленность не имела сильных позиций. А развитие спроса на электромобили массового сегмента сдерживалось отсутствием зарядной инфраструктуры. Кстати, Маску эту проблему тоже пришлось решать.

К 2019 году доля электромобилей в мировом автомобильном экспорте достигла 3,4% (во многом благодаря принятым во многих странах мерам господдержки). Стало понятно, что электромобили пришли в нашу жизнь всерьез и надолго.

Меры господдержки электромобилестроения

В том же 2019 году и в России появилась госпрограмма "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". Причем с самого начала речь шла не только о поддержке покупателей "экологичных" электромобилей, но и о создании условий, чтобы использование электротранспорта было удобным и выгодным, а производители электромобилей и электробусов (а также производители зарядных станций) могли рассчитывать на гарантируемую отдачу от инвестиций в новые продукты.

"Сейчас поддержка развития электротранспорта осуществляется по нескольким направлениям, – рассказывает газете ВЗГЛЯД директор департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Ренат Бекишев – Например, поддержка развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в пилотных регионах (софинансирование части затрат на установку и технологическое присоединение зарядных станций). В рамках этой меры в прошлом году в 12 пилотных регионах было введено в эксплуатацию 439 быстрых зарядных станций. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 639 быстрых зарядных станций еще в 32 регионах".

На Дальнем Востоке и в Сибири основная нагрузка по развитию зарядной инфраструктуры легла на плечи ПАО "РусГидро". Начав с установки 10 зарядных станций в Приморском крае в 2019 году, компания быстро распространила сеть своих ЭЗС на весь Дальний Восток: станции были установлены в Амурской области, на Сахалине, в Хабаровске, на Камчатке и даже в Магадане. В 2021 году была обеспечена зарядная инфраструктура для поездок по маршруту Владивосток – Хабаровск, что стало первым шагом для построения сети ЭЗС далеко за пределами регионов Дальнего Востока.

"Судя по социологическим опросам автомобилистов, – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор АО "ЭЗС РусГидро" Дмитрий Беляев, – четверо из пяти задумывались о переходе на электромобиль при наличии инфраструктуры".

Видя этот потенциал, "РусГидро" реализует масштабный проект "Шелковый путь", в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. Сегодня станции компании покрывают уже более 70% этой дороги. До конца года "РусГидро" планирует установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в "Шелковый путь", станции располагаются равноудаленно друг от друга на расстоянии 100-150 км. Цель компании – до 2035 года довести число быстрых зарядных станций до полутора тысяч.

Предпринимаются усилия и для поддержки российских производителей электрического транспорта. "Минпромторгом России уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили", – говорит газете ВЗГЛЯД замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Он напомнил, что к таким мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности.

Больше электромобилей – российских и разных

2022 год стал переломным с точки зрения российского электромобилестроения. В этом году стартовали несколько ключевых российских проектов.

В сентябре состоялся запуск производства электромобилей EVOLUTE на мощностях завода "Моторинвест" в Липецкой области. Также в ноябре был перезапущен завод "Москвич", выпускающий как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобили. В апреле 2023 года компанией "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" было запущено производство электрогрузомобилей EVM PRO на базе "УАЗ Профи". Кроме того, ожидается запуск производства электромобилей на мощностях заводов АВТОТОР, "Соллерс" и АО "АвтоВАЗ".

В марте 2023 года холдинг "Синара – Транспортные машины" открыл новое производство – Челябинский завод городского электрического транспорта, на котором будут выпускаться современные троллейбусы и электробусы.

Ключевыми отечественными производителями электромобилей и электробусов сегодня являются ПАО "КамАЗ" и Группа "ГАЗ". Группа "ГАЗ" производит на заводе в Ликино низкопольные электробусы ЛиАЗ-6274 (с 2012 года) и ЛиАЗ-6274.20 "e-Citymax 18" (с 2022 года), а на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде целую линейку коммерческих электромобилей " Газель" e-NN (как в варианте минивэна, так и в варианте легкого грузовика), а также небольшой электробус "Газель" e-City.

Спектр интересов ПАО "КамАЗ" в электромобилестроении еще шире. На сегодняшний день "КамАЗ" только правительству Москвы продал более 1000 городских низкопольных электробусов КамАЗ-6282. В течение 2022–2023 годов этот электробус испытывался также в Белгороде, Казани, Перми, Сочи, Ростове, Уфе и Липецке.

"Планируем принять активное участие в комплексной программе по развитию наземного городского электрического транспорта, в рамках которой в 2023 году планируется поставка порядка 180 электробусов в 10 пилотных регионов", – рассказал газете ВЗГЛЯД директор по инновационным продуктам НТЦ ПАО "КамАЗ" Сергей Назаренко. А рамках развития модельного ряда экологического транспорта "КамАЗ" в 2021–2022 годах в Москве успешно испытывался электробус особо большого класса КамАЗ-6292. "Мы готовы предложить новый продукт Москве и ее жителям в начале 2024 года", – обещает Сергей Назаренко.

В сегменте электромобилей "КамАЗ" участвует в реализации проекта сборки электромобилей совместно с заводом "Москвич", где планируется в этом году выпустить около 10 000 электромобилей.

Дмитрий Скворцов