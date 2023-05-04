Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники

В Госдуме предложили создать "купол" от беспилотников над стратегическими объектами
МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать "невидимый купол", который будет выводить из строя любой БПЛА, попадающий в зону его действия.
По словам парламентария, сейчас средства поражения беспилотников используют в приграничных районах и на военных объектах.
Так Гусев отреагировал на атаки на хранящие и перевозящие нефть объекты в Краснодарской и Брянской областях.
Депутат считает, что Украину нужно признать террористическим государством и "поступать так, как с ИГИЛ*, а именно проводить контртеррористическую операцию, смысл которой − уничтожение террористов".
Радио Sputnik сообщало, как в Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль.
* Запрещенная в России террористическая организация.