Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники

В Госдуме предложили создать "купол" от беспилотников над стратегическими объектами

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать "невидимый купол", который будет выводить из строя любой БПЛА, попадающий в зону его действия.

По словам парламентария, сейчас средства поражения беспилотников используют в приграничных районах и на военных объектах.

"Такие системы защиты, конечно, должны быть в самое ближайшее время установлены на всех стратегических предприятиях, на всех важнейших гражданских и военных объектах", − сказал депутат в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Так Гусев отреагировал на атаки на хранящие и перевозящие нефть объекты в Краснодарской и Брянской областях.

Депутат считает, что Украину нужно признать террористическим государством и "поступать так, как с ИГИЛ*, а именно проводить контртеррористическую операцию, смысл которой − уничтожение террористов".

Радио Sputnik сообщало, как в Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль.

* Запрещенная в России террористическая организация.