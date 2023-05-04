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РИА Новости

Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Госдуме предложили создать "купол" от беспилотников над стратегическими объектами

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать "невидимый купол", который будет выводить из строя любой БПЛА, попадающий в зону его действия.

По словам парламентария, сейчас средства поражения беспилотников используют в приграничных районах и на военных объектах.

"Такие системы защиты, конечно, должны быть в самое ближайшее время установлены на всех стратегических предприятиях, на всех важнейших гражданских и военных объектах", − сказал депутат в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Так Гусев отреагировал на атаки на хранящие и перевозящие нефть объекты в Краснодарской и Брянской областях.

Депутат считает, что Украину нужно признать террористическим государством и "поступать так, как с ИГИЛ*, а именно проводить контртеррористическую операцию, смысл которой − уничтожение террористов".

Радио Sputnik сообщало, как в Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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4 комментария
№1
04.05.2023 09:38
0
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№2
04.05.2023 09:47
0
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№3
04.05.2023 10:49
ну уже резервуары с топливом можно обнести временными конструкциями из решёток, к примеру, что бы беспилотник упал не на сам резервуар...да хотя бы как хохлы, мешками с песком обложили свои подстанции...

но - неее... а давайте хрень предлагать...с умным видом...
0
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№4
04.05.2023 11:40
Цитата
Модульный зенитный ракетный комплекс малой дальности 9К332 "Тор-М2"

Краткое наименование: Тор-М2

Год разработки: 2008

Страна: Россия

Разработчик: ОАО "Научно-исследовательский электромеханический институт"

Производитель: ОАО "Ижевский Электромеханический завод "Купол"

https://vpk.name/library/f/tor-m2.html
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