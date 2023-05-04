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ИноСМИ

На Украине подтвердили свою причастность к удару по Кремлю

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Учения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Страна: Киев заменил "победоносное контрнаступление" ударом по Кремлю

Киев официально отверг свою причастность к атаке на Кремль, однако посты в соцсетях главы офиса президента страны Андрея Ермака говорят об обратном, пишет украинский портал "Страна". Нападение на Кремль призвано заменить пропагандисткой машине Незалежной новости о "победоносном контрнаступлении".

На Кремль сегодня была совершена атака беспилотниками. Как минимум один дрон был сбит прямо около купола здания Сената. Соответствующее видео уже появилось в сети — на куполе был виден небольшой пожар. Первые сообщения об атаке появились в московских телеграм-каналах около трех часов ночи, а днем информацию подтвердил Кремль.

Там обвинили в атаке двумя дронами Украину и назвали это покушением на Путина оставив за собой право на ответные меры. Владимир Путин, как заявляется, при этом не пострадал.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

Это спланированная террористическая акция, покушение на президента России. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров при этом опроверг причастность Украины к атаке на Кремль. "У нас нет информации о ночных атаках на Кремль", — заявил Никифоров.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также заявил о непричастности Украины.

Однако глава офиса президента Андрей Ермак некоторое время назад разместил у себя в телеграм-канале символы огоньков пожара (как бы подтверждая украинский след в атаке). Но потом почти моментально их убрал.

Кроме того, удары [украинскими] беспилотниками в последние дни наносятся по территории России. Горят нефтебазы, атакуют аэродромы. И особенно не скрывается, что это делает Украина. И удар по Кремлю как яркое символическое действие вполне в этот ряд вписывается. Тем более, в преддверии парада в Москве на 9 мая.

А также с учетом того, что начало давно анонсированного Киевом контрнаступления затягивается, и новостной вакуум нужно заполнять некими "победными" новостями. И атаки дронов по российским объектам, а особенно по Кремлю, для этой цели вполне годятся.

Так же, как и для "разогрева" информпространства, если наступление в ближайшее время действительно начнется.

(Публикуется в сокращении)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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