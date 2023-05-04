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ТАСС

Reuters: США не были предупреждены о попытке удара по Кремлю

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

В пресс-службе Кремля ранее заявили, что Москва расценивает попытку удара киевским режимом по кремлевской резиденции главы государства как спланированный террористический акт и покушение на президента России Владимира Путина накануне Дня Победы

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Власти США не были заранее предупреждены о попытке нанесения удара по Кремлю с помощью беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

"Мы все еще пытаемся подтвердить эту информацию", - приводит Reuters комментарий американского должностного лица. "Если что-то было, то не было никакого предупреждения", - утверждал чиновник.

Госдепартамент и Белый дом пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении комментариев в связи с произошедшим.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что ночью 3 мая Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным. 

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