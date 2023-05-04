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ТАСС

JPost: Украина начала испытания израильской системы оповещения о воздушных атаках

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

На первом этапе ее тестируют в Киеве, сообщила газета

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Украины приступили к испытаниям израильской системы оповещения о воздушных атаках, на первом этапе она тестируется в Киеве. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, система выявляет запуски ракет и иных снарядов и сразу рассчитывает траекторию их полета, с высокой точностью вычисляя координаты точки, куда они должны упасть. Тем самым это сужает радиус потенциально опасной зоны для граждан в момент обстрела, кроме того, система определяет, сколько у людей в угрожаемом районе есть времени на поиск убежища, пишет газета.

Аналогичная система действует в Израиле, где она известна под названием "Цева адом" ("Красный цвет") и регулярно применяется при обстрелах со стороны палестинских радикалов. Предупреждения о ракетном обстреле направляются непосредственно жителям тех районов страны, которые могут пострадать от ударов. Израильтяне получают оповещения об обстрелах на мобильные телефоны, предупреждающие сообщения выводятся и на экраны телевизоров.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил надежду на то, что испытания в Киеве завершатся быстро и вскоре эта израильская система будет развернута во всех крупных украинских городах. "Надеюсь, они завершат [развертывание системы предупреждения] быстро, и мы сможем воспроизвести ее во всех крупных городах. Украинское правительство контролирует шесть городов с населением более миллиона человек, и мы точно будем использовать израильские технологии, чтобы помочь спасти жизни людей", - заявил дипломат, находясь с визитом в США. Его слова приводит The Jerusalem Post.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о воздушных атаках, основываясь на богатом опыте израильских специалистов в этой области. 

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