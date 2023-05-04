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ТАСС

Финляндия не намерена передавать Украине истребители, пока не получит им замену

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Истребитель Boeing F/A-18C Hornet
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, совершает посадку на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018.
Источник изображения: Brian M. Wilbur / ВМС США

Как заявил финский президент Саули Ниинистё, его страна не может ослаблять свой потенциал

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Финляндия не будет передавать Украине свои истребители, пока не получит им замену. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Финляндии заявил, что его страна не сможет поставить Украине истребители Hornet, пока не получит F-35, сообщает газета Helsingin Sanomat. Также он отметил, что у Финляндии географическое положение отличается от других стран НАТО, и она не может ослаблять свой потенциал. "Вот почему мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые истребители", - приводит газета слова Ниинистё.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, при этом приоритетом является получение американских F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen. Украинская сторона уже давно настаивает на том, что партнеры должны поставить Киеву современные боевые самолеты, дальнобойные ракеты и средства ПВО. 

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Украина
Финляндия
Продукция
F-16
F-35
Gripen NG
Rafale
Проекты
NATO
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