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ТАСС

Пригожин заявил, что наступление ВСУ фактически началось

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

По словам основателя ЧВК "Вагнер", активная фаза может начаться в ближайшие дни

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически началось, активная фаза может начаться в ближайшие дни. Об этом заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось", - сказал он, отвечая на вопрос СМИ о нынешней обстановке на фронте. Ответ Пригожина опубликован в Telegram-канале его пресс-службы. Основатель ЧВК "Вагнер" указал на очень высокую активность украинской авиации, а также на "высочайшую активность по периметру и внутри" фронта.

"Когда это перейдет в активную фазу, думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", - добавил Пригожин.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские войска запланировали начать контрнаступление на южном направлении в мае.

Ранее Пригожин выражал уверенность в том, что контрнаступление ВСУ начнется до 15 мая. 

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США
Украина
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ЧВК
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