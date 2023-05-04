Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины

Миронов назвал покушение на Путина поводом к ликвидации украинского руководства

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

"Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.