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РИА Новости

Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины

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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Миронов назвал покушение на Путина поводом к ликвидации украинского руководства

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что покушение на президента России Владимира Путина является поводом к "настоящей войне" и ликвидации руководства Украины.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

"Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, в том числе предстать перед международным трибуналом за военные преступления. "Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления", — подчеркнул Миронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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