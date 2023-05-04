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РИА Новости

Володин предложил признать киевский режим террористической организацией

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

Володин заявил, что киевский режим надо признать террористической организацией

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку беспилотника на Кремль.

"Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", — говорится в записи в Telegram-канале председателя нижней палаты Федерального собрания.

По его словам, никаких переговоров с официальным Киевом у Москвы быть не может.

Володин поставил украинские власти в один ряд с Аль-Каидой*, "Джебхат ан-Нусрой"* и ИГИЛ*. Как утверждает политик, Киев прибегает к "ядерному шантажу, убийству политических и общественных деятелей, диверсии и подрывам гражданских объектов".

Спикер Госдумы добавил, что потребует применения оружия, "которое способно остановить и уничтожить киевский режим". Западные же политики, по словам Володина, "должны осознать, что стали не только спонсорами, но и соучастниками террористической деятельности".

Сегодня Кремль сообщил о попытке удара по резиденции главы государства в Кремле. Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

* Запрещенные в России террористические организации

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