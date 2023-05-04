В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля

Депутат Журавлев: нужно создать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля от дронов

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил жестко ответить киевскому режиму на попытку атаковать Кремль, а также использовать орлов-перехватчиков для защиты от дронов.

"Нужно прицельно бить по центру Киева! Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы. Кроме того, нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", – сказал Журавлев РИА Новости.

Парламентарий добавил, что воспринимает подлет беспилотника к Кремлю как личное оскорбление.

Ранее сообщалось, что ночью киевский режим попытался атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина с помощью двух БПЛА.

Радио Sputnik рассказало, как в Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль.