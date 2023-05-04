Эксперт предрек столкновение России с многосредными беспилотниками НАТО

Эксперт Коротченко: Россия столкнется с многосредными беспилотниками НАТО через десять лет

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия уже в течение ближайших 10 лет столкнется с беспилотными системами НАТО различного назначения во всех средах – на море, в воздухе, на суше и под водой – интегрированных и управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs рассказал об экспериментах с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе и планах Вашингтона развивать наземные беспилотные машины и танки. По его словам, страны, которые свяжут эти технологии с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, будут иметь решающее преимущество в военных операциях в будущем.

"Относиться к этим концепциям Пентагона надо предельно серьезно и понимать, что в значительной мере нам придется столкнуться с такими видами угроз со стороны НАТО уже в перспективе ближайших 10-15 лет", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в различных автономных беспилотных системах - это завтрашний день развития вооружений и военной техники. Такая техника позволяет в рамках сетецентрической войны с точным целеуказанием и распределением боевых задач решать вопросы нанесения ударов по противнику, минимизируя собственные потери в живой силе. Отдельные элементы этих боевых систем будущего можно уже наблюдать в ходе специальной военной операции.

"Атака морских беспилотников противника по кораблям Черноморского флота – безусловно, элемент подобного оружия. Также удары украинскими беспилотниками с применением западных технологических решений по удаленным от линии боевого соприкосновения целям в глубине территории России, в частности, по авиабазам стратегической авиации. Все это – элементы той войны будущего, которая может стать реальностью", - пояснил аналитик.

Меры противодействия

По оценке Коротченко, мерами противодействия, с одной стороны, должно стать развитие всей линейки средств обнаружения, мониторинга и уничтожения беспилотных систем противника, а с другой – развитие и применение собственных аналогичных систем.

"Нам важно понимать тенденции развития. К сожалению, как показала практика, на протяжении минимум последних 30 лет у нас в недостаточной мере занимались вопросами развития всей линейки боевых и разведывательных БПЛА. Сейчас приходится наверстывать упущенное и корректировать прежние оценки развития вооружений и военной техники", - отметил собеседник.

Коротченко напомнил, что в соответствии с указаниями президента России наряду с ведомственными профильными структурами к определению облика будущего ВС РФ необходимо привлечь военных экспертов и экспертные центры, способных давать качественную аналитику и прогнозы по вопросам национальной обороны и безопасности.

"Такая практика активно используется на Западе, и мы видим, что успехи западных стран в различных видах оружия и концепциях их использования во многом базируются и на независимой аналитике, которая ложится, в том числе, и в контур обеспечения принятия тех или иных решений по разработке перспективных систем вооружений", - пояснил он.

В прикладном плане по части противодействия воздушным интеллектуальным дронам Коротченко призвал правильно расставить акценты в области развития систем противовоздушной обороны.

"Есть конкретные ЗРК, например, отличная и отработанная система "Тор-М2", и решения на ее базе, которые необходимо масштабировать, тиражировать, раз в пять увеличивать гособоронзаказ по данной номенклатуре, и насыщать подобными системами всю нашу граничащую с Украиной полосу, так как украинская угроза – на десятилетия, если не будет решен вопрос демонтажа этого государства", - подчеркнул эксперт.