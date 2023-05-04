Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины

Денежные средства будут выделены из Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Послы 27 стран Евросоюза в среду одобрили выделение из Европейского фонда мира €1 млрд на совместные закупки снарядов и ракет для Украины. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением €1 млрд на совместные закупки амуниции и ракет", - говорится в заявлении.

ЕС ранее обязался передать Киеву до конца года 1 млн боеприпасов различных типов. В среду Европейская комиссия опубликовала план милитаризации экономики ЕС, выделив на эти цели €500 млн и заявив о готовящемся финансировании из Европейского фонда мира в объеме до €1 млрд. Эти средства пойдут на строительство новых заводов, наращивание производства на действующих предприятиях и восстановление старых оборонных объектов в бывших странах Варшавского договора, уточнил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [калибра] 155 мм, а две страны ЕС - снарядов [советского образца калибра] 152 мм", - заявил Бретон. Речь идет также о выпуске боеприпасов калибра 120 мм и 122 мм, противотанковых ракет, ракет "земля - земля" или "земля - воздух". Бретон отказался раскрыть планируемые объемы производства каждого типа боеприпасов, пояснив, что это секретная информация.

Теперь план будет направлен Совету ЕС и Европарламенту, которые должны "в кратчайшие сроки" одобрить его.