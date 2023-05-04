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ТАСС

Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Спикер Госдумы заявил, что киевский режим угрожает безопасности России, Европы, всего мира

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Киевский режим угрожает безопасности России, Европы, всего мира, никаких переговоров с ним быть не может. Об этом в среду в своем Telegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин, комментируя атаку беспилотников на Кремль.

"Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира. Политики западных стран, накачивающие режим [президента Украины Владимира] Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может", - подчеркнул Володин.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что ночью Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Президент РФ Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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ПАК ФА и компания
1 комментарий
№1
04.05.2023 09:16
Цитата
...заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского
...за отсутствием такового.
0
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