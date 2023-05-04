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ТАСС

Шольц заявил, что СВО способствовала "фундаментальному изменению энергоснабжения ФРГ"

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам канцлера Германии, за несколько месяцев страна смогла стать полностью независимой от российских энергоресурсов

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что специальная военная операция России на Украине способствовала фундаментальному изменению направления энергоснабжения страны. Он утверждает, что за несколько месяцев ФРГ смогла стать полностью независимой от российских энергоресурсов.

"Она [спецоперация РФ] способствовала фундаментальному изменению направления нашего энергоснабжения", - заявил Шольц в среду в Берлине на пресс-конференции по случаю закрытия международной конференции "Петерсбергский диалог по климату". "Германия, например, за несколько месяцев стала полностью независимой от российского угля, нефти и газа", - утверждал канцлер, добавив, что еще год назад это казалось невозможным.

В то же время он упомянул о стремительно возросших в прошлом году ценах на энергоносители. "Временно многим странам пришлось больше полагаться на уголь, включая Германию. Мировое потребление увеличилось на 1,2% в 2022 году. Это нехорошо, мы должны переломить эту тенденцию как можно скорее", - констатировал Шольц, выразив уверенность в том, что переход к использованию возобновляемых источников энергии будет лишь ускоряться.

"2022 год усилил наше осознание того, насколько опасна зависимость от ископаемой энергии с точки зрения окружающей среды и климата, в политическом плане, а также с точки зрения экономики и политики безопасности", - констатировал глава правительства ФРГ. В этой связи он вновь подчеркнул необходимость скорейшего энергетического перехода.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Германия приняла решение отказаться от российских энергоресурсов. Заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа - к 2024 году. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. С этой целью использование ископаемого топлива для отопления зданий должно быть полностью прекращено. 

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