Глава Обуховского завода провел совещание на бывшей площадке Тойота

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников провел первое рабочее совещание на площадке бывшего завода Тойота в Ленинградской области, сообщила пресс-служба концерна.

"Безусловно, в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей для выпуска серии автомобилей на новой для нас площадке. Обуховский завод, как и Концерн ВКО "Алмаз-Антей", высоко ценит предоставленную возможность и доверие", - заявил Подвязников, чьи слова привели в пресс-службе.

"Мы уверены, что при поддержке Минпромторга нам удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта, образовавшийся после ухода иностранных компаний, качественными отечественными машинами мирового уровня", - сказал он.

На мероприятии гендиректор сообщил, что в 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, а с 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva.