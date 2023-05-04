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Интерфакс-АВН

Глава Обуховского завода провел совещание на бывшей площадке Тойота

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БАЗ-S36A11
БАЗ-S36A11.
Источник изображения: Минпромторг РФ

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников провел первое рабочее совещание на площадке бывшего завода Тойота в Ленинградской области, сообщила пресс-служба концерна.

"Безусловно, в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей для выпуска серии автомобилей на новой для нас площадке. Обуховский завод, как и Концерн ВКО "Алмаз-Антей", высоко ценит предоставленную возможность и доверие", - заявил Подвязников, чьи слова привели в пресс-службе.

"Мы уверены, что при поддержке Минпромторга нам удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта, образовавшийся после ухода иностранных компаний, качественными отечественными машинами мирового уровня", - сказал он.

На мероприятии гендиректор сообщил, что в 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, а с 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
Обуховский завод
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