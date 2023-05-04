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ТАСС

Зеленский уверен, что Украина получит от Запада самолеты, когда перейдет в наступление

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

Президент Украины пояснил, что его уверенность происходит из того, как развивались события в прошлом

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что западные союзники передадут Киеву боевые самолеты, когда украинские вооруженные силы перейдут в наступление.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", - сказал Зеленский в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Зеленский пояснил, что его уверенность в получении от Запада боевых самолетов происходит из того, как развивались события в прошлом. По его мнению, до сих пор решения о поставках военной техники принимались после того, как Украина предпринимала активные действия.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игнат заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, при этом приоритетом является получение американских F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen. Украинская сторона уже давно настаивает на том, что партнеры должны поставить Киеву современные боевые самолеты, дальнобойные ракеты и средства ПВО. 

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Страны
США
Украина
Финляндия
Продукция
F-16
Gripen NG
Rafale
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