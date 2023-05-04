Зеленский: Киев надеется получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе

Как отметил президент, Украина хочет получить приглашение вступить в альянс

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, пока Киев не может вступить в альянс из-за боевых действий. Об этом заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский.

"Пока идет война, мы не будем в НАТО, мы это четко понимаем. Но мы хотим, чтобы, кроме открытых дверей, партнеры сделали какие-то сильные шаги, которые бы мотивировали украинское общество", - сказал он в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Зеленский отметил, что Украина хочет получить приглашение вступить в НАТО. "И на этом пути <...> нам нужны гарантии безопасности сегодня, пока мы еще не в НАТО", - добавил президент Украины, отвечая на вопрос о том, каких решений он ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.