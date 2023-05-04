США намерены передать ВС Филиппин самолеты ВТА C-130H и катера

ЦАМТО, 3 мая. Как сообщается в информационном бюллетене Белого дома, власти США планируют передать вооруженным силам Филиппин три самолета ВТА C-130H, а также четыре катера из состава ВС США для усиления обороноспособности и поддержки программы модернизации ВС этой страны.

Информация об этом была опубликована во время визита в США президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. В настоящее время вопрос передачи двух патрульных катеров класса "Айленд", двух патрульных катеров класса "Протектор" и трех самолетов C-130H ожидает одобрения Конгресса.

В апреле ВМС США уже передали Филиппинам два выведенных из боевого состава флота патрульных катера прибрежной зоны класса "Циклон", которые находятся на пути в Манилу.

В заявлении не упоминается о возможности продажи Маниле истребителей F-16 Блок.70/72. В июне 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 10 истребителей F-16C Блок.70/72, двух самолетов F-16D Блок.70/72, а также сопутствующего оборудования на сумму до 2,43 млрд. долл. Тем не менее, бюджетные ограничения затормозили планы ВС Филиппин по усилению парка боевых самолетов.

В заявлении также говорится об улучшении связей в сфере коммерческой авиации. В частности, США и Филиппины намерены расширить воздушное сообщение.

Сотрудничество в военной сфере между США и Филиппинами активизировалось после прихода к власти администрации Ф.Маркоса младшего. В феврале США и Филиппины достигли договоренности о получении ВС США доступа еще к четырем филиппинским военным базам в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве США и Филиппин 2014 года. Власти двух стран выражают обеспокоенность усилением боеспособности НОАК с учетом имеющихся территориальных споров в Южно-Китайском море. В заявлении подчеркивается обязательство Вашингтона встать на защиту Манилы в случае вооруженного нападения на филиппинские суда и самолеты. Комментируя последнее соглашение, МИД Китая заявил, что оно приведет к усилению напряженности в регионе.