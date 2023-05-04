Путин отметил рост заказов на ГАЗы за счет армии

По словам президента, "армия много заказывает"

НОВО-ОГАРЕВО, 3 мая. /ТАСС/. Число заказов на автомобили ГАЗ увеличивается в последнее время, в том числе за счет армии. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в среду с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"У них сейчас количество заказов увеличивается, на ГАЗе. Армия много заказывает", - заметил глава государства. Так он ответил на реплику Никитина о планируемых инвестиционных проектах компании.

"Группа ГАЗ" - российская автомобилестроительная компания, включающая предприятие по выпуску грузовиков и легких коммерческих автомобилей ГАЗ, автобусные заводы в Павлово, Кургане, Ликино-Дулево и Голицыно и другие производства.