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ТАСС

Путин отметил рост заказов на ГАЗы за счет армии

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Автомобиль "Тигр" ("ГАЗ-2330")
Автомобиль "Тигр" ("ГАЗ-2330").
Источник изображения: Минобороны РФ

По словам президента, "армия много заказывает"

НОВО-ОГАРЕВО, 3 мая. /ТАСС/. Число заказов на автомобили ГАЗ увеличивается в последнее время, в том числе за счет армии. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в среду с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"У них сейчас количество заказов увеличивается, на ГАЗе. Армия много заказывает", - заметил глава государства. Так он ответил на реплику Никитина о планируемых инвестиционных проектах компании.

"Группа ГАЗ" - российская автомобилестроительная компания, включающая предприятие по выпуску грузовиков и легких коммерческих автомобилей ГАЗ, автобусные заводы в Павлово, Кургане, Ликино-Дулево и Голицыно и другие производства. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
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