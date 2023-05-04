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РИА Новости

Парад на День Победы не планируют отменять

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Парад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади в День Победы сохраняются

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции главы российского государства Владимира Путина.

На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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