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РИА Новости

ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации

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Авиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER.
Источник изображения: © Фото : Boeing

Минобороны: ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу JDAM в зоне спецоперации

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российская система ПВО за минувшие сутки сбила управляемую авиабомбу JDAM, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 16 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

О сбитой авиабомбе JDAM в российском военном ведомстве заявили впервые с начала спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM. Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово Луганской народной республики, Сергеевка, Волноваха, Васильевка Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.

JDAM (Joint direct attack munition) - американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon.

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