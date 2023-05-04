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ЦАМТО

Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд. евро на производство боеприпасов для Украины

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Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене.
Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене.
Источник изображения: FMG

ЦАМТО, 3 мая. Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд. евро на производство боеприпасов для Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в пресс-релизе ЕК.

"Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины – для этого мы выделяем дополнительно 1 млрд. евро", – приводятся в заявлении слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что ЕК также предлагает выделить 500 млн. евро на расширение производства боеприпасов в Европе.

Помимо этого, страны ЕС поставят Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся у них запасов при поддержке Европейского фонда мира на сумму 1 млрд. евро, говорится в заявлении.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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