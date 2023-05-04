В России появится аналог Flightradar для беспилотников

В России появится сервис с информацией о полетах беспилотников аналогичный Flightradar

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сервис с информацией о полетах дронов - аналог Flightradar для самолетов - появится в России, с его помощью будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.

"Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя", - сообщили в Росавиации.

Представитель ведомства уточнила, что предварительно разработка сервиса будет поручена АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", затраты на разработку уточняются. Будет проработан вопрос предоставления стандартизированной информации со стороны оператора сервиса для частных организаций на основе автоматизированной интеграции данных, которые смогут создавать собственные сервисы для предоставления конечному пользователю. Доступ к сервису будут иметь зарегистрированные в нем установленным порядком пользователи.

Функционал сервиса находится в проработке, учитываются пожелания и предложения разработчиков, изготовителей и потенциальных пользователей. Сейчас на базе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования, которая станет основой для разработки и последующего развития нового сервиса. Сервис будет востребован в первую очередь внешними пилотами дронов и оперативными органами Единой системы организации воздушного движения РФ.

Представитель Росавиации отметила, что отображение дронов будет зависеть в большей степени от бортового оборудования беспилотников и возможностей радиолокаторов и многопозиционных систем наблюдения. Основные цели сервиса - упрощение доступа беспилотников к воздушному пространству; информационное обеспечение внешних пилотов дронов для безопасности полетов; автоматизация процессов составления и направления планов полетов, представлений на установление временных/местных режимов; уменьшение времени на получение необходимых разрешений.