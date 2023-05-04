ЕК представила план милитаризации промышленности Евросоюза на €1,5 млрд

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил о возможности 11 стран ЕС начать ускоренное производство боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов, выделит на это €500 млн из бюджета ЕС и привлечет €1 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки на Украину, куда мы обещали поставить до конца года 1 млн боеприпасов, - заявил он. - Речь идет о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить €500 млн", - заявил он, подчеркнув, что эти деньги будут дополнением к уже выделенным на эти нужды инвестициям из Европейского фонда мира на уровне €1 млрд.

"Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [натовского калибра] 155 мм и две страны ЕС снарядов ["советского" калибра] 152 мм", - заявил Бретон.