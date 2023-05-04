Премьер-министр Новой Зеландии сообщил о расширении программы всесторонней помощи Украине

По словам Криса Хипкинса, страна выделит около $3,2 млн для оказания поддержки киевскому режиму, а также продлит участие своих военнослужащих в подготовке солдат ВСУ

СИДНЕЙ, 3 мая. /ТАСС/. Новая Зеландия расширяет программу всесторонней помощи Украине и продлевает участие своих военнослужащих в подготовке солдат ВСУ в Великобритании. Об этом в среду сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

По словам премьера, Новая Зеландия значительно расширяет свою программу помощи Киеву, включая в нее новые меры военной, гуманитарной, правовой и экономической поддержки. "Более года Новая Зеландия поддерживала народ Украины, предпринимая значительные и даже беспрецедентные меры, такие как принятие специального законодательства о санкциях в отношении России. Также мы предоставили финансовую и военную помощь на общую сумму более 78 млн новозеландских долларов ($48,6 млн) и поддержали украинскую сторону в ее судебном разбирательстве против России. Новые меры свидетельствуют о том, что наша решимость не угасла и мы не намерены отказываться от помощи Украине", - заявил Хипкинс.

Глава правительства отметил, что в рамках расширения программы помощи Украине 95 военнослужащих ВС Новой Зеландии продолжат обучать солдат ВСУ в Великобритании до 30 июня 2024 года, а еще два новозеландских офицера будут командированы Польшу для участия в программе подготовки украинских военных. Кроме того, 2 млн новозеландских долларов ($1,2 млн) будут направлены Киеву для закупки медикаментов и продовольствия, 1,5 млн новозеландских долларов ($935 тыс.) - в адрес ООН для поддержки украинских беженцев, еще 500 тыс. новозеландских долларов ($311,7 тыс.) правительство выделит на помощь гражданам Украины, получившим временное убежище в Новой Зеландии.

Также Хипкинс отметил, что Веллингтон направит еще 1,3 млн новозеландских долларов ($810 тыс.) в адрес канцелярии прокурора Международного уголовного суда "для обеспечения юридической ответственности и правосудия для жертв конфликта на Украине".