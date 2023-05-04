Украина нажила себе еще одного врага в Европе

ЕП: Украина воздержалась при голосовании о вступлении Косово в Совет Европы

Совет Европы, несмотря на протесты Сербии, решил признать Косово своим полноправным членом, пишет "Европейська правда". Украина хотя и прямо не поддержала это решение, но нажила себе врага в лице Сербии.

Совет Европы, годами формировавший себе имидж заскорузлой, консервативной организации, которая превыше всего ставит компромиссы и диалог, в последнее время ломает стереотипы и удивляет своей решительностью.

В марте 2022 года он стала первой международной организацией, которая изгнала из своих рядов Россию – и сейчас там говорят, что это историческое и необратимое решение.

На рубеже 2022 и 2023 годов Совет Европы решил возглавить процесс создания Международного трибунала против Путина или, по крайней мере, играть здесь ведущую роль, и в настоящее время конкурирует за это с Евросоюзом. Но весной 2023 года эта организация решила приобщиться к формированию новой реальности на Балканах. Совет Европы, похоже, станет первой международной организацией, которая не просто признает Косово, но и сделает его своим полноправным членом, игнорируя протесты и угрозы Сербии.

Это стало моментом истины, когда многим государствам – членам СЕ пришлось определяться, а некоторые даже изменили позицию или начали ее менять. Например, это сделала Украина. До недавнего времени Киев категорически исключал возможность того, что он признает независимость Косово, и везде подчеркивал, что считает эту территорию частью Сербии. Не секрет, что Киев так поступал из-за того, что боялся проведения аналогии между независимостью Косово и Крыма – несмотря на то, что эти две истории принципиально разные.

Теперь украинский голос "против" сменился на "воздержался". В Европе также нашлось государство, которое официально признавало Косово вместе с большинством государств Европы – но теперь меняет позицию и переходит к открытой поддержке "русско-сербской" группы.

В этой статье мы объясняем, почему эта дипломатическая игра имеет незаурядное значение и почему между событиями в Косово и на Украине нельзя проводить параллели.

Косово – это не Крым

У всех украинцев, кто после 2014 года посещал косовскую Митровицу, запечатлелся в памяти мурал (живопись на архитектурных сооружениях. – Прим. ИноСМИ.) в самом сердце этого города, который является главным центром сербской общины на территории Косово.

На изображении стилизованных переплетенных флагов России и Сербии добавлена надпись на сербском языке: "Косово – это Сербия, Крым – это Россия". Этот лозунг противоречит официальной позиции сербских властей, ведь официально Белград не признает присоединение Крыма к России – но мурал бережно берегут и подкрашивают уже девять лет подряд.

Но у подавляющего большинства сербов это не вызывает никакого диссонанса. Там, где работает русофилия, для логики не остается места. Но, несмотря на то, что Сербия и большинство ее граждан во время конфликта на Украине оказались в лагере тех, кто сочувствует России, а Косово и косовары, наоборот, на сто процентов поддержали Украину – наше государство продолжало отрицать независимость Косово и после 2014, и после 2022 года.

Эта политика Украины кому-то могла казаться нелогичной, но на самом деле имеет четкое обоснование, название которого – Крым и Донбасс. Украинские дипломаты признавали, что имели достаточно четкие предупреждения от коллег: в случае признания независимости Косово Россия сделает все возможное, чтобы раскрутить этот шаг в международной антиукраинской пропаганде. Типа "если Украина признает, что албанцы Косово имеют право на самоопределение и отсоединение от Сербии, то Киев должен предоставить точно такое право русским южных и восточных украинских регионов".

Этот аргумент приходится слышать порой даже от украинцев, поэтому стоит объяснить, почему он – глубоко ложный. Косово – это вовсе не "как Крым", вопреки муралу в Митровице. "Автономный край Косово и Метохия" – это территория на юге Сербии и ее составная часть во времена правления Милошевича, еще в девяностых годах. В то время, на фоне обострения межэтнических (а также религиозных) споров, на этой территории начался кровавый внутренний конфликт между центральными властями и косовскими албанцами, в основном мусульманами, которые сформировали незаконную партизанскую армию, требуя отделения от Сербии.

В конце девяностых конфликт приобрел черты этнического преследования косоваров, с массовыми депортациями, заключениями и тому подобное. НАТО в 1999 году ввела в Косово войска и одновременно осуществила бомбардировку Сербии.

Те события и роль в них всех игроков (в том числе государств НАТО) до сих пор оцениваются как неоднозначные, а на скамье подсудимых трибунала в Гааге оказались как косовские, так и сербские военные командиры. А их следствием стала вражда между Косово и Сербией на уровне, исключающем примирение. Из центральной Сербии выгнали практически всех албанцев; в Косово сербы остались жить только в нескольких моноэтнических сербских анклавах.

В 2008 году Косово (где находился контингент НАТО и не было угрозы нового нападения) в одностороннем порядке провозгласил независимость.

Сербия инициировала обжалование этого шага в Международном суде ООН, но тот встал на сторону косоваров и провозгласил, что Косово в качестве исключения из других норм международного права имеет право на независимость, поскольку, из-за памяти о международных преступлениях на этнической почве, этнических чистках и преследованиях, он не сможет существовать под властью Белграда.

В решении МС ООН подчеркивалось, что это не является прецедентом для других государств, а базовым аргументом в пользу беспрецедентного "права на самоопределение" была именно системная практика этнических преступлений, чисток и т.п., совершенных властями и представителями Сербии против косоваров, жителей своего же региона. И именно эта аргументация свидетельствует, что с присоедиинением Крыма, замаскированного под его "отделение", косовская история не является и не может быть связана.

Что произошло в Совете Европы

Но вернемся к событиям апреля 2023 года. На этой неделе неожиданно выяснилось, что комитет министров Совета Европы, то есть главный руководящий орган этой организации, начал рассмотрение заявки о вступлении республики Косово в состав СЕ.

За вступление Косово в Совет Европы проголосовали тридцать три из сорока шести государств – членов Совета Европы, что позволило принять такое решение, имея небольшой запас голосов. Для расширения состава организации это решение должно было поддержать как минимум тридцать одно государство.

Обычно результаты голосования КМРЕ являются тайными, ни одно государство не имеет права раскрывать даже результаты голосования, не говоря уже о позиции сторон. Широкая публика об этом узнает разве что из источников. Но на этот раз Сербия была настолько разгневана, что решила открыто нарушить все правила.

Сербский министр иностранных дел вышел на пресс-конференцию, где назвал все государства, превратившиеся как бы во "врагов Сербии", пригрозив им возмездием. К этому списку и к месту Украины в нем мы еще вернемся, а сначала – о событии, вызвавшем такую ярость Белграда, и о том, какое следствие она будет иметь.

Беспрецедентность заключается в том, что Совет Европы, похоже, станет первой крупной "политической" международной организацией, членом которой станет Косово. (С этим "первенством" есть определенные нюансы, к ним вернемся впоследствии.)

Сербия много лет подряд преследовала цель не допустить вступления Косово в подобные организации, потому что это, по сути, могло делегимитизировать независимость региона в глазах мира, но до сих пор на это не хватало голосов – это хорошо видно даже по распределению голосов в Совете Европы. Но теперь, похоже, ситуация изменилась.

Мы подчеркиваем слово "похоже", потому что окончательное решение о вступлении еще не принято – хотя сейчас не просматривается, что может его остановить. Голосование КМРЭ было, по сути, "сигнальным" и должно было проверить, достаточно ли голосов для расширения организации. Теперь, когда все убедились, что поддержка есть – будет запущен юридический процесс.

Следующей за вступление Косово должен проголосовать ПАСЕ, то есть депутаты парламентов, которые соберутся в Страсбурге в июне и в октябре. Не исключено, что этот вопрос вынесут уже на летнюю сессию. Хотя там тоже надо собрать две трети голосов. Это потребует усилий со стороны косоваров и их партнеров, но не является непреодолимой проблемой.

После ассамблеи решение должно снова принять КМРЕ, после чего Косово окончательно пригласят стать членом Совета Европы. Далее – ратификация международных договоров в косовском парламенте, определение реформ, за которыми будет следить СЕ, и так далее. Все это действительно делает Косово полноценным партнером для европейских держав. Косовских депутатов будут воспринимать в Страсбурге как равных по статусу к депутатам Сербии.

Словом, это действительно является водоразделом в вопросе признания независимости Косово. А нервная реакция Сербии вполне понятна.

Долгий путь в ООН

Мы не зря сделали оговорку, когда речь шла о вступлении в первую "крупную политическую" международную организацию. Если в 2008 году, сразу после самостоятельного провозглашения независимости Косово, были основания считать эту страну "государством-самозванцем", то после решения суда ООН ситуация принципиально изменилась. На сегодня около ста государств мира, то есть половина членов ООН, официально признают независимость Косово. Точное количество назвать невозможно, потому что Сербия при поддержке РФ годами вела международную кампанию за отзыв признания со стороны государств Глобального Юга, и позиция ряда стран не была определена.

При таких условиях Косово не могло оставаться вне зоны внимания международных структур. Есть даже определенные "секторальные" объединения, которые имеют статус межправительственных организаций и которые признают Косово (крупнейшая – это Международный валютный фонд, членом которого является Республика Косово под своим конституционным названием).

Однако все попытки Косово пробиться к ключевым организациям мира, таким как ЕС, ООН, НАТО, Совет Европы и т. д., до недавнего времени терпели неудачу. В частности, из-за того, что главный партнер Сербии – Россия – была международным игроком, способным надавить на отдельные государства и убедить их не голосовать.

2022 год все изменил. Россия превратилась в токсичного изгоя даже для многих вчерашних друзей. И именно это, а также изгнание России из Совета Европы в марте 2022 года, сделало возможным предстоящее вступление Косово в Совет Европы. Но на этом победоносное косовское шествие может и остановиться.

Дело в том, что в ЕС и НАТО даже без влияния РФ есть страны, которые считают невозможным признание Косово – а значит, будут голосовать против (например, Испания, которая сталкивается с проблемой каталонского сепаратизма). А принцип консенсуса превращает это в непреодолимое препятствие.

В вопросе вступления в ООН Косово также не имеет реального шанса на успех, хоть с российским влиянием, хоть без него. Решение о вступлении нового государства в ООН принимается двумя третями Генассамблеи, но перед тем как вынести этот вопрос на голосование, страна должна получить "рекомендацию" от Совбеза ООН. А в этом органе заседают два государства с правом вето, которые категорически против признания Косово – это Россия и Китай, для которого сохранение своей целостности является принципиальным вопросом – из-за проблемы Тайваня, Тибета, Уйгурского Синьцзяна и тому подобного.

Поэтому пока не будет какой-то политической договоренности между властями Косово и Сербии о мирном разводе, шансы на окончательное косовское признание выглядят низкими. А в Белграде такой вариант исключают.

Угрозы Сербии и действия Украины

Так какова позиция Украины сейчас? Надо подчеркнуть, что мы не поддержали вступление Косово в Совет Европы, а воздержались от голосования. В Сербии это восприняли как позицию "мы не за, но и не против".

Интересен факт, что юридически позиция Украины Косово не помогла – ведь для положительного результата требовалось собрать тридцать один голос "за". Все остальные – те, кто голосовал против, воздержались или вышли из зала, чтобы не голосовать, оказались в одной "корзине". Но для Белграда настолько принципиальной была открытая поддержка других государств, что он воспринял это даже как пощечину.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Украину ждут последствия из-за такого голосования. И даже обозначил, какой будет сербская месть: теперь в голосовании за резолюции ООН Сербия не будет поддерживать Украину.

"До сих пор Сербия осуждала нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях, а когда появился наш вопрос, то они воздержались. Это будет иметь влияние на наше дальнейшее отношение к этой стране, потому что международная политика основывается на взаимности", – пояснил Дачич.

Из числа стран ЕС Сербия включила в перечень "предателей" Словакию и Грецию. Обе страны ранее открыто отрицали независимость Косово, а теперь решили воздержаться или не голосовать вообще. Дачич пообещал им последствия и упрекнул за непоследовательность. Но одна страна сделала обратное и присоединилась к группе поддержки Сербии, и это мало кого удивило. Речь идет о Венгрии.

Орбан в последнее время сблизился с сербским лидером Вуйчичем, они оба являются ключевыми партнерами России и Путина в Европе. Поэтому – несмотря на то, что Венгрия официально признает независимость Косово еще с 2008 года и имеет посольство в Приштине – но в Совете Европы венгры "забыли" об этом и заявили, что Косово не может быть членом организации.

Как поступать Украине дальше?

На самом деле вопрос о возможности признания Украиной Косово (которое признает также абсолютное большинство государств ЕС и НАТО) давно назрел. Но сейчас, пока идет конфликт с РФ, это вряд ли является целесообразным. И то, как поступил Киев сейчас, когда воздержался в голосовании по этому принципиальному вопросу, выглядит правильным подходом.

А после вступления Украины в НАТО и соблюдения гарантий коллективной защиты, к этому вопросу будет смысл вернуться. Вспомнив также то, на чьей стороне был Белград во время конфликта, и какой была позиция косовских властей.

Автор: Сергей Сидоренко