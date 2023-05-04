Lockheed Martin поставит дополнительные ракеты для комплексов THAAD

ЦАМТО, 3 мая. Минобороны США 28 апреля объявило о подписании агентством по ПРО США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control дополнительного контракта на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПРО THAAD ВС США и одноразовых транспортно-пусковых контейнеров для ракет.

Соглашение является реализацией опциона к базовому контракту HQ0147-17-C-0032. Его стоимость составляет 180,361 млн. долл. После подписания данного соглашения общая стоимость закупки по программе THAAD возросла с 8,142 млрд. долл. до 8,322 млрд. долл.

Работы по контракту будут выполняться на предприятиях в Далласе (шт.Техас), Саннивейле (шт.Калифорния), Хантсвилле (шт.Алабама); Кэмдене (шт.Арканзас); Трое (шт.Алабама) и будут завершены до 1 марта 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, система THAAD является одним из ключевых элементов противоракетной обороны США и предназначена для защиты американских войск и сил союзников, а также городов и важных объектов инфраструктуры от баллистических ракет малой и средней дальности.

Разработанные Lockheed Martin ракеты-перехватчики системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill), и позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может быть оперативно переведен в боевое положение и может взаимодействовать с другими элементами глобальной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

Первая батарея системы THAAD вошла в боевой состав ВС США в мае 2008 года, седьмая – в декабре 2016 года. В апреле 2022 года СВ США заключили с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракт стоимостью 74,085 млн. долл. на закупку техники и оборудования для 8-й батареи THAAD.